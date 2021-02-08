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08:03, 08 февраля 2021

В Евросоюзе не исключают введения новых санкций в связи с ситуацией с правами человека в России

Тему поднял глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, недавно посетивший Москву.

Для ограничений, как отмечается, могут быть применены новые механизмы, утвержденные два месяца назад Советом ЕС. Они предусматривают санкции как против физических, так и против юридических лиц за нарушение прав человека. Впрочем, Жозеп Боррель подчеркнул, что дальнейшие шаги еще только предстоит обсудить через 2 недели на встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Тем не менее, вопросы прав человека и основных свобод были одними из главных на встрече Борреля и руководителя российского МИД Сергея Лаврова. По ее итогам в своем блоге глава европейской дипломатии выразил мнение, что Россия и ЕС все больше отдаляются друг от друга. Еврочиновник отметил, что переговоры временами достигали высокого уровня напряженности – прежде всего, из-за требования освобождения политика Алексея Навального. На этом фоне Боррель утверждает, что Москва не хочет использовать возможность для более конструктивного диалога с Брюсселем.

Тем временем в российском МИДе выразили удивление заявлениями Борреля. Как передает агентство ТАСС, на Смоленской площади считают, что высказывания главы европейской дипломатии разнятся с его предыдущими выступлениями, а также что Боррель имел возможность сразу дать собственную оценку встрече с Лавровым.



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