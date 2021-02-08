Студенты столичных ВУЗов с сегодняшнего дня возвращаются к очному формату обучения

Власти Москвы фактически распространили на подведомственные мэрии университеты действие приказов, изданных федеральными министерствами. Они разрешают вернуть студентов и преподавателей в вузы при условии соблюдения необходимых санитарных мер. В Москве одновременно с возвращением к очному формату обучения в городских университетах учащимся разблокируют льготные транспортные карты. Некоторые ограничения при этом сохранятся: например, в МГУ пока остаются под запретом массовые мероприятия с участием различных групп студентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. Он предположил, что основные ограничения в городе могут быть сняты уже к маю. Между тем в январе уже был отменен запрет на работу баров и ресторанов в ночное время, возобновили свою деятельность музеи, а кинотеатрам и театрам разрешили заполнять до 50% залов. Вместе с тем массовые мероприятия в Москве все еще запрещены.

В России накануне, по данным оперативного штаба, выявили 16 тысяч заболевших коронавирусом за сутки – это минимум с конца октября. В Москве несколько дней подряд прирост слегка превышает 2 тысячи человек.