В Мельбурне стартует открытый Чемпионат Австралии по теннису

Наиболее острая борьба ожидается в мужском одиночном разряде. Помимо Новака Джоковича и Рафаэля Надаля на титул не без оснований претендует целая группа теннисистов, и среди них россиянин Даниил Медведев.

Специалистов впечатлила игра первой ракетки России в розыгрыше ATP Cup, где наша команда одержала уверенную победу. Сам Даниил признался, что не считает себя фаворитом турнира, но надеется показать высокий уровень игры. Согласно прогнозам букмекеров, россиянин – второй в списке претендентов на победу вслед за Джоковичем. В первом круге Австралиан Опен Медведев встретится с канадцем Вашеком Поспишилом.

А вот Надаль пропустил командный турнир из-за проблем со спиной. Однако накануне заверил, что не смотря на травму, не планирует сниматься с Австралиан Опен.

Входит в число главных фаворитов и Андрей Рублев. В прошлом сезоне теннисист добился серьезного прогресса, сыграв два четвертьфинала на турнирах Большого Шлема.