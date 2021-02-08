Жалобу на административный арест главного редактора интернет-издания «Медиазона» должен рассмотреть Мосгорсуд

Тверской суд столицы назначил ему 25 суток по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения акций. Смирнова задерживали за цитирование в твиттере чужой шутки накануне первой акции в поддержку Алексея Навального.

В полиции посчитали это призывом к участию в несогласованной акции.

Коллега Смирнова, корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода сказал в эфире «Эха», что, по его мнению, главного редактора арестовали за профессиональную деятельность.

В поддержку Сергея Смирнова выступили порядка 50 российских СМИ, в том числе «Эхо».

Арестованные в связи с акциями протеста пожаловались, что не могут покинуть спецприемник после того, как истек срок наказания. Об этом, в частности, рассказали несколько человек, которые отбывали срок ареста в центре для иностранных граждан в Сахарово.

Такая ситуация может быть связана с разными подсчетами точного срока ареста, пояснила «Эху» член ОНК Москвы Марина Литвинович.

Марина Литвинович подчеркнула, что предполагаемое удержание не связано с ошибками полиции или судей, а исключительно со сложными временнЫми подсчетами.