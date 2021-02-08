Анастасия Павлюченкова уступила японской теннисистке Наоми Осаке в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии

Японка занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, россиянка идет 39-й. В прошлом году Павлюченкова добралась до четвертьфинала Australian Open, пока что это ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Сам турнир, который был отложен почти на месяц из-за коронавируса, стартовал сегодня в Мельбурне.
2021-02-08T05:03:00+03:00
2021-02-08T05:05:34+03:00
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05:03, 08 февраля 2021
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