Анастасия Павлюченкова уступила японской теннисистке Наоми Осаке в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии

Японка занимает третье место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, россиянка идет 39-й. В прошлом году Павлюченкова добралась до четвертьфинала Australian Open, пока что это ее лучший результат на турнирах серии Большого шлема. Сам турнир, который был отложен почти на месяц из-за коронавируса, стартовал сегодня в Мельбурне.