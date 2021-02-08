В Германии из-за снегопадов приостановлено железнодорожное сообщение с Нидерландами

Кроме того, как пишет газета Die Welt, на западе страны непогода стала причиной нескольких сотен ДТП. В них пострадали три десятка человек. Общий ущерб от происшествий оценивается примерно в 1 млн. евро. В Нидерландах первая за 10 лет снежная буря привела к транспортному коллапсу. Отменены рейсы в аэропортах, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта, парализовано движение на железных дорогах. Холодный фронт движется в сторону Великобритании, там готовятся к удару стихии.
2021-02-08T05:03:00+03:00
2021-02-08T04:46:22+03:00
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05:03, 08 февраля 2021
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