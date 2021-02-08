Доход крупнейших американских технологических компаний вырос за прошлый год

Apple, Microsoft, Amazon, Google и Facebook заработали в общей сумме более $1 трлн., пишет газета The Wall Street Journal. Совокупная рыночная капитализация этих компаний учеличилась в полтора раза, подсчитало издание. Это связано с тем, что на карантине люди проводили больше времени в интернете и чаще использовали мобильные устройства. В связи с переходом учащихся и работников на удаленку также выросли продажи ноутбуков, планшетов и смартфонов.