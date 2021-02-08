На процессе по импичменту Дональда Трампа в американском Сенате по просьбе одного из адвокатов объявят перерыв

Защитник экс-президента США Дэвид Шон ранее уведомил представителей Конгресса, что по религиозным соображениям не может работать в субботу. В Сенате ответили, что слушания с вечера пятницы перенесены на вечер субботы, передает агентство Reuters. Само разбирательство должно начаться завтра. И пока остается неясным, как долго оно будет длиться. Трамп стал первым президентом в истории США, в отношении которого во второй раз начали процедуру импичмента. В январе члены Палаты представителей обвинили его в подстрекательстве к мятежу в ходе беспорядков в Капитолии.
2021-02-08T05:03:00+03:00
2021-02-08T04:44:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2786980-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:03, 08 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…
В Крыму на чиновников предлагают повесить цифровые ошейники Крым реализует ФЦП на десятки млрд бюджетных рублей, есть срывы. Дело в чиновниках, плохо контролирующих выполнение на местах. «Уважительные причины – что-то со здоровьем или тюрьма. Если не сдал объект и уже в тюрьме, всё в порядке!», — считает Аксенов…