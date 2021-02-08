На процессе по импичменту Дональда Трампа в американском Сенате по просьбе одного из адвокатов объявят перерыв

Защитник экс-президента США Дэвид Шон ранее уведомил представителей Конгресса, что по религиозным соображениям не может работать в субботу. В Сенате ответили, что слушания с вечера пятницы перенесены на вечер субботы, передает агентство Reuters. Само разбирательство должно начаться завтра. И пока остается неясным, как долго оно будет длиться. Трамп стал первым президентом в истории США, в отношении которого во второй раз начали процедуру импичмента. В январе члены Палаты представителей обвинили его в подстрекательстве к мятежу в ходе беспорядков в Капитолии.