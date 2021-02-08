Жалобу на административный арест главного редактора интернет-издания «Медиазона» должен рассмотреть сегодня Мосгорсуд

Тверской суд столицы назначил Сергею Смирнову 25 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Полиция посчитала призывами к участию в несогласованной акции процитированную журналистом в его твиттере чужую шутку, в которой упоминалось время и место проведения митинга в поддержку Алексея Навального. Решение суда вызвало реакцию в журналистском сообществе. В поддержку главного редактора «Медиазоны» выступили около 50 российских СМИ. Коллеги Смирнова уверены, что административный арест связан с его профессиональной деятельностью.