Евросоюз и Россия все сильнее отдаляются друг от друга, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

По итогам своего визита в Москву он не исключил новых санкций в связи с сообщениями о нарушении прав человека в России. Этот вопрос он намерен в конце месяца обсудить с министрами иностранных дел стран-членов ЕС. В российском МИДе в свою очередь выразили недоумение. На Смоленской площади сказали, что оценки Борреля итогов его визита отличаются от того, что он говорил в Москве.
2021-02-08T05:03:00+03:00
2021-02-08T05:05:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 08 февраля 2021
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