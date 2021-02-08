Евросоюз и Россия все сильнее отдаляются друг от друга, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

По итогам своего визита в Москву он не исключил новых санкций в связи с сообщениями о нарушении прав человека в России. Этот вопрос он намерен в конце месяца обсудить с министрами иностранных дел стран-членов ЕС. В российском МИДе в свою очередь выразили недоумение. На Смоленской площади сказали, что оценки Борреля итогов его визита отличаются от того, что он говорил в Москве.