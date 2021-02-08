Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует в Мельбурне

Турнир перенесли с января на февраль из-за пандемии коронавируса. Все теннисисты вынуждены были пройти обязательный карантин. В то же время матчи пройдут в присутствии зрителей. Продлится чемпионат две недели и завершится 21 февраля финалом в мужском одиночном разряде.