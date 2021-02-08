Власти ЮАР отложили начало вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca

Поводом стали сообщения о том, что он может быть неэффективным против новых мутаций вируса, объяснили в министерстве здравоохранения. Об этом, в частности, писала газета Financial Times. Ранее в страну поступила первая партия в 1 млн доз вакцины. По словам властей, всего ЮАР рассчитывает получить в следующем месяце более 20 млн доз препаратов от разных производителей.
2021-02-08T04:06:02+03:00
2021-02-08T04:06:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 08 февраля 2021
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