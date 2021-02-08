Россия возобновляет сегодня железнодорожное сообщение с Белоруссией

Пока что речь идет о возвращении в расписание поезда «Москва – Минск». Кроме того, остановку в белорусской столице теперь будет делать поезд «Москва – Калининград». О возобновлении движения других поездов между Россией и Белоруссией РЖД объявит дополнительною. Пассажирские железнодорожные перевозки между двумя странами были остановлены весной прошлого года из-за пандемии коронавируса.