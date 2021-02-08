На московских стройплощадках не хватает рабочих рук

По оценке столичного руководства, речь идет о дефиците в 15-20 тысяч рабочих, пишет «Российская газета». На этом фоне, как говорят чиновники, подрядные организации были вынуждены задуматься о повышении производительности труда.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказывал предположение, что преодолеть нехватку рабочих рук удастся уже в этом году.