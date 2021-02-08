Сразу две партии, КПРФ и ЛДПР, собираются провести массовые акции 23 февраля по случаю Дня защитника Отечества

В ближайшие дни они подадут в мэрию Москвы уведомления, пишет газета «КоммерсантЪ». Не исключена и подача заявки на марш памяти Бориса Немцова 27 февраля. Между тем в Москве и большинстве регионов действует запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сказал, что пока рано отменять этот режим. Тем не менее в партиях надеются, что для них могут быть сделаны исключения. Эксперты допускают, что по крайней мере по отношению к митингам 23 февраля власти проявят снисходительность.