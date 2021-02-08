Занятия прерваны в школах ряда дальневосточных регионов

Из-за сообщений о минировании там проводится массовая эвакуация детей, передает агентство ТАСС. В Сахалинской области отменены занятия для учащихся первой смены. В Амурской области это коснулось учебных заведений Благовещенска. В руководстве Приморского края сказали, что занятия в школах проходят в штатном режиме. Учреждения обследуют кинологи с собаками. Также, по предварительной информации, сообщения о минировании школ поступили в полицию на Камчатке и Чукотке, а также в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре. Но местные власти пока официально не подтверждают эту информацию.