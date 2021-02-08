Занятия прерваны в школах ряда дальневосточных регионов

Из-за сообщений о минировании там проводится массовая эвакуация детей, передает агентство ТАСС. В Сахалинской области отменены занятия для учащихся первой смены. В Амурской области это коснулось учебных заведений Благовещенска. В руководстве Приморского края сказали, что занятия в школах проходят в штатном режиме. Учреждения обследуют кинологи с собаками. Также, по предварительной информации, сообщения о минировании школ поступили в полицию на Камчатке и Чукотке, а также в Хабаровске, Биробиджане, Комсомольске-на-Амуре. Но местные власти пока официально не подтверждают эту информацию.
2021-02-08T04:03:50+03:00
2021-02-08T04:03:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2786964-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:03, 08 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…
В Крыму на чиновников предлагают повесить цифровые ошейники Крым реализует ФЦП на десятки млрд бюджетных рублей, есть срывы. Дело в чиновниках, плохо контролирующих выполнение на местах. «Уважительные причины – что-то со здоровьем или тюрьма. Если не сдал объект и уже в тюрьме, всё в порядке!», — считает Аксенов…