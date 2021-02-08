Сильные морозы пришли в столичный регион, говорят в Гидрометцентре

Такая погода, по оценкам специалистов, продержится до середины недели. По ночам температура в некоторых районах Подмосковья может опуститься до -30, рассказали метеорологи агентству ТАСС. Холоднее всего ожидается в ночь со вторника на среду. В течение рабочей недели температура в центре европейской части России ожидается на 7-12 градусов ниже нормы.