Власти Кипра приступают к новому этапу ослабления ограничений

С сегодняшнего дня на юге острова возобновятся занятия в школьных помещениях для учащихся начальных классов, а также выпускного года обучения. Остальные школьники пока что будут получать образование дистанционно. Кроме того, сегодня в стране откроются промтоварные магазины и крупные торговые центры, начнут работать музеи, театры и кинотеатры, будут возобновлены богослужения в храмах и доступ посетителей к археологическим памятникам, передает агентство ТАСС. При этом везде должны соблюдаться санитарные требования. По-прежнему сохраняется комендантский час.