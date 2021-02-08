Власти Кипра приступают к новому этапу ослабления ограничений

С сегодняшнего дня на юге острова возобновятся занятия в школьных помещениях для учащихся начальных классов, а также выпускного года обучения. Остальные школьники пока что будут получать образование дистанционно. Кроме того, сегодня в стране откроются промтоварные магазины и крупные торговые центры, начнут работать музеи, театры и кинотеатры, будут возобновлены богослужения в храмах и доступ посетителей к археологическим памятникам, передает агентство ТАСС. При этом везде должны соблюдаться санитарные требования. По-прежнему сохраняется комендантский час.
2021-02-08T03:09:59+03:00
2021-02-08T03:09:59+03:00
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03:09, 08 февраля 2021
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