Следователи, по данным газеты «КоммерсантЪ», до сих пор проверяют обстоятельства гибели певицы Валентины Легкоступовой

Она скончалась минувшим летом после того, как была госпитализирована с травмой головы. Эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти, а следователи пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Они полагают, что певица получила травму, когда упала в состоянии алкогольного опьянения. Однако теперь СК, как пишет издание, хочет проверить действия врачей, которые оказывали помощь Легкоступовой.