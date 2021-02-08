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03:09, 08 февраля 2021

Следователи, по данным газеты «КоммерсантЪ», до сих пор проверяют обстоятельства гибели певицы Валентины Легкоступовой

Она скончалась минувшим летом после того, как была госпитализирована с травмой головы. Эксперты тогда не нашли признаков насильственной смерти, а следователи пять раз отказывали в возбуждении уголовного дела. Они полагают, что певица получила травму, когда упала в состоянии алкогольного опьянения. Однако теперь СК, как пишет издание, хочет проверить действия врачей, которые оказывали помощь Легкоступовой.



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