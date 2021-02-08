Несколько человек пожаловались, что не смогли вовремя освободиться после окончания срока ареста за акции протеста

Один из них рассказал правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что из центра для иностранных граждан в Сахарово должны были еще днем отпустить семерых арестованных. Однако сотрудники центра отказывались выдавать им необходимые справки. Член московской ОНК Марина Литвинович сказала «Эху», что всему виной может быть путаница с оформлением документов. В Сахарово, по данным правозащитников, отбывают административный арест в связи с прошедшими акциями в поддержку Алексея Навального более 800 человек. Протестующие ранее жаловались на духоту, нехватку места, воды и другие условия содержания в центре.