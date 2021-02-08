Несколько человек пожаловались, что не смогли вовремя освободиться после окончания срока ареста за акции протеста

Один из них рассказал правозащитному проекту «ОВД-Инфо», что из центра для иностранных граждан в Сахарово должны были еще днем отпустить семерых арестованных. Однако сотрудники центра отказывались выдавать им необходимые справки. Член московской ОНК Марина Литвинович сказала «Эху», что всему виной может быть путаница с оформлением документов. В Сахарово, по данным правозащитников, отбывают административный арест в связи с прошедшими акциями в поддержку Алексея Навального более 800 человек. Протестующие ранее жаловались на духоту, нехватку места, воды и другие условия содержания в центре.
2021-02-08T03:08:47+03:00
2021-02-08T03:08:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 08 февраля 2021
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