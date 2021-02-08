Власти Чечни предъявили обвинения двум вывезенным из Нижнего Новгорода жителям республики

В записке, которую получил адвокат молодых людей, говорится, что они признали вину по делу о незаконном вооруженном формировании. Как рассказали в организации «Российская ЛГБТ-сеть», обоих обвинили в том, что они передавали продукты предполагаемому боевику. Между тем, как рассказал один из адвокатов, к вывезенным из Нижнего Новгорода до сих пор не допустили защитников и не предоставили документов о задержании. «Российская ЛГБТ-сеть» минувшим летом помогла двум жителям Чечни уехать из республики из-за преследований. В начале февраля обоих задержали в Нижнем Новгороде и вывезли обратно.