Новый случай лихорадки Эбола зафиксирован в Конго

Женщина скончалась от этого заболевания на востоке страны спустя три месяца после того, как власти Конго объявили о ликвидации вспышки. Это произошло в районе, который ранее оказывался охваченным эпидемией. Тогда 130 человек были инфицированы, 55 умерли. Болезнь распространилась в общинах, разбросанных по густым тропическим лесам, а также в густонаселенных городских районах. Крупнейший кризис, связанный с лихорадкой Эбола, был зафиксирован несколько лет назад. Тогда погибли более 11 тысяч человек по всему региону.