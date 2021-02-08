Не менее 200 человек пропали без вести на севере Индии после наводнения

Уровень воды в местной реке поднялся из-за схода ледника. Поток разрушил дамбу на одной из строящихся электростанций, повредил дороги и мосты, передает AFP. Обнаружены тела нескольких погибших. В населенных пунктах, которые прилегают к пострадавшим районам, эвакуированы жители. Специалисты не исключают, что сход ледника произошел из-за потепления климата. Кроме того, активисты и местные жители постоянно выступали против масштабных строительных проектов в речных долинах.