Не менее 200 человек пропали без вести на севере Индии после наводнения

Уровень воды в местной реке поднялся из-за схода ледника. Поток разрушил дамбу на одной из строящихся электростанций, повредил дороги и мосты, передает AFP. Обнаружены тела нескольких погибших. В населенных пунктах, которые прилегают к пострадавшим районам, эвакуированы жители. Специалисты не исключают, что сход ледника произошел из-за потепления климата. Кроме того, активисты и местные жители постоянно выступали против масштабных строительных проектов в речных долинах.
2021-02-08T02:06:56+03:00
2021-02-08T02:06:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:06, 08 февраля 2021
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