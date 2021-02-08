Режиссер Иван Вырыпаев, как пишет газета РБК. отказался от слов про увольнение из компании «Okko театр»

В интервью изданию он пояснил, что лишь выдал предположение за реальность. Представители интернет-сервиса также не подтвердили информацию об увольнении актера и сценариста. Там пояснили, что с Вырыпаевым работают на проектной основе, он не является штатным сотрудником. Поводом для сообщений о его увольнении стало высказывание режиссера о том, что из-за политической позиции у него возникли и будут возникать проблемы с работой. Вырыпаев выступал с открытым письмом в поддержку режиссёра Кирилла Серебренникова во время процесса по делу «Седьмой студии». Недавно он выступал в защиту оппозиционного политика Алексея Навального.