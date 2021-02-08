Театральные критики просят мэрию Москвы отставить режиссера Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре»

В открытом письме они предлагают столичному руководству продлить рабочий контракт с художественным руководителем театра. По их словам, за восемь лет работы в «Гоголь-центре» Серебренников создал коллектив, который стал выдающимся явлением в истории российского искусства. И прежде всего это авторский театр. На прошлой неделе источник агентства ТАСС рассказал, что что департамент культуры Москвы не собирается продлевать с Серебренниковым контракт, который заканчивается в конце февраля.