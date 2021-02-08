Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

Ранее суд назначил ему 25 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Смирнова задержали в конце января. По данным защиты, суть претензий заключалась в том, что журналист процитировал у себя в твиттере чужую шутку, в которой упоминалось время и место проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. В полиции посчитали это призывом к участию в протестах. Решение суда вызвало реакцию в журналистском сообществе. В поддержку главного редактора «Медиазоны» выступили многие СМИ.
2021-02-08T02:04:29+03:00
2021-02-08T02:04:29+03:00
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02:04, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…