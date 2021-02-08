Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу на административный арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

Ранее суд назначил ему 25 суток по обвинению в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия. Смирнова задержали в конце января. По данным защиты, суть претензий заключалась в том, что журналист процитировал у себя в твиттере чужую шутку, в которой упоминалось время и место проведения несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. В полиции посчитали это призывом к участию в протестах. Решение суда вызвало реакцию в журналистском сообществе. В поддержку главного редактора «Медиазоны» выступили многие СМИ.