В США на 101-м году жизни скончался бывший госсекретарь Джордж Шульц

Коллеги по Гуверовскому институту назвали его человеком, который вместе с 40-м президентом Рональдом Рейганом сыграл ключевую роль в изменении хода истории и окончании холодной войны. Шульц работал также в администрации президента Ричарда Никсона. Будучи главой Госдепартамента при Рейгане, Шульц участвовал в разрешении Арабо-израильского конфликта, как дипломат выступал за вторжение США в Никарагуа.
2021-02-08T01:09:40+03:00
2021-02-08T01:09:40+03:00
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01:09, 08 февраля 2021
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