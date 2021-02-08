В США на 101-м году жизни скончался бывший госсекретарь Джордж Шульц

Коллеги по Гуверовскому институту назвали его человеком, который вместе с 40-м президентом Рональдом Рейганом сыграл ключевую роль в изменении хода истории и окончании холодной войны. Шульц работал также в администрации президента Ричарда Никсона. Будучи главой Госдепартамента при Рейгане, Шульц участвовал в разрешении Арабо-израильского конфликта, как дипломат выступал за вторжение США в Никарагуа.