Власти Гаити объявили о том, что пресекли попытку переворота

Заговорщики собирались убить президента страны Жовенеля Моиза, рассказали в министерстве юстиции. Задержаны более 20 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. В Гаити уже несколько месяцев не стихают акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза. Они считают, что срок его полномочий истек, в свою очередь Моиз намерен оставаться в президентском кресле до начала следующего года.
2021-02-08T01:09:04+03:00
2021-02-08T01:09:04+03:00
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01:09, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…