Власти Гаити объявили о том, что пресекли попытку переворота

Заговорщики собирались убить президента страны Жовенеля Моиза, рассказали в министерстве юстиции. Задержаны более 20 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. В Гаити уже несколько месяцев не стихают акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза. Они считают, что срок его полномочий истек, в свою очередь Моиз намерен оставаться в президентском кресле до начала следующего года.