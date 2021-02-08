Российские вузы с сегодняшнего дня возвращаются к очной форме обучения

В то же время учебные заведения должны обеспечить меры по борьбе с коронавирусом. В том числе масочный режим, социальную дистанцию, обработку рук антисептиками, бесконтактный контроль температуры. Руководство федеральных вузов отчиталось о готовности к возобновлению обучения в очной форме. В Москве сегодня будут разблокированы студенческие социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте.