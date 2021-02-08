Российские вузы с сегодняшнего дня возвращаются к очной форме обучения

В то же время учебные заведения должны обеспечить меры по борьбе с коронавирусом. В том числе масочный режим, социальную дистанцию, обработку рук антисептиками, бесконтактный контроль температуры. Руководство федеральных вузов отчиталось о готовности к возобновлению обучения в очной форме. В Москве сегодня будут разблокированы студенческие социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте.
2021-02-08T01:08:22+03:00
2021-02-08T01:08:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:08, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…