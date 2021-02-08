Художника-акциониста Павла Крисевича задержали накануне на выходе из спецприемника

В воскресенье истек двухнедельный срок административного ареста, к которому его приговорили за акцию против полицейского насилия, которую он провел на Арбате в центре Москвы. Суд признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции. Как сказал агентству ТАСС адвокат художника, за ту же акцию его подзащитного теперь обвиняют по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Теперь художнику может грозить до 30 суток ареста.