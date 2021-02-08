Художника-акциониста Павла Крисевича задержали накануне на выходе из спецприемника

В воскресенье истек двухнедельный срок административного ареста, к которому его приговорили за акцию против полицейского насилия, которую он провел на Арбате в центре Москвы. Суд признал его виновным в неповиновении сотруднику полиции. Как сказал агентству ТАСС адвокат художника, за ту же акцию его подзащитного теперь обвиняют по статье о повторном нарушении правил проведения митинга. Теперь художнику может грозить до 30 суток ареста.
2021-02-08T01:07:31+03:00
2021-02-08T01:07:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:07, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…