Российский МИД удивлен оценками главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем своего визита в Москву

На Смоленской площади говорят, что они разнятся с его предыдущими высказываниями, во время пребывания в российской столице. Боррель, как сказали во внешнеполитическом ведомстве, имел все возможности сразу же дать собственную оценку визиту на итоговой пресс-конференции с главой МИД Сергеем Лавровым. В Москве предположили, что главе европейской дипломатии уже в Брюсселе объяснили, как нужно расставить акценты.

Боррель в своем блоге по итогам визита в Москву написал, что Россия все больше отдаляется от Евросоюза. Он не исключил новых санкций за нарушения прав человека. В Москве дипломат признавал, что есть сферы, в которых РФ и ЕС могут и должны сотрудничать.