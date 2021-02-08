Евросоюз может ввести новые санкции в связи с нарушением прав человека в России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Брюссель может задействовать новый механизм, который был утвержден недавно. Вопрос о дальнейших шагах он планирует обсудить с министрами иностранных дел стран ЕС на встрече 22 февраля. Боррель подчеркнул, что вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки его визита в Москву на прошлой неделе. По мнению главы европейской дипломатии, сейчас Россия и ЕС все дальше отходят друг от друга.