Евросоюз может ввести новые санкции в связи с нарушением прав человека в России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Брюссель может задействовать новый механизм, который был утвержден недавно. Вопрос о дальнейших шагах он планирует обсудить с министрами иностранных дел стран ЕС на встрече 22 февраля. Боррель подчеркнул, что вопросы прав человека и основных свобод были в центре повестки его визита в Москву на прошлой неделе. По мнению главы европейской дипломатии, сейчас Россия и ЕС все дальше отходят друг от друга.
2021-02-08T01:04:33+03:00
2021-02-08T01:04:33+03:00
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01:04, 08 февраля 2021
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