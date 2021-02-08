Ассоциация театральных критиков просит оставить Кирилла Серебренникова на посту худрука «Гоголь-центра»

Открытое письмо на этот счет направлено руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому. Театральный критик Алена Карась считает, что назначить нового руководителя означает разрушить изначальный замысел театра.

Ранее сообщалось, что 25 февраля у Серебренникова истекает контракт с департаментом культуры и московские чиновники не собирается его продлевать. Ассоциация критиков отмечает, что «Гоголь-центр», созданный режиссером, стал выдающимся явлением в истории российского театра и не сможет существовать без Серебренникова.