Z Архив новостей новости
5 2 6 14
00:03, 08 февраля 2021

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего схиигумена Сергия

В декабре его заключили под стражу после того, как силовики штурмом взяли территорию Среднеуральского женского монастыря, на которой находился монах.

Сергия обвиняют в склонении детей к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Одним из поводов послужила видеозапись проповеди бывшего схиигумена, в которой следствие усмотрело признаки призывов к суициду. Уголовное дело возникло после многомесячного конфликта между бывшим схиигуменом и Русской православной церковью. Сергий начал резко критиковать действия властей и РПЦ по введению ограничений из-за коронавируса и отрицать сам факт эпидемии.
В результате бывшего схиигумена запретили в служении, а затем в сентябре прошлого года отлучили от церкви по обвинению во лжи и клевете. Несмотря на это, он со своими сторонниками занял Среднеуральский женский монастырь и отказывался его покидать. Параллельно следователи возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории монастыря. Сам Сергий свою вину отрицает и настаивает, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии екатеринбургской епархии к монастырю.

Светские суды ранее штрафовали бывшего схиигумена Сергия по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и по статье о возбуждении ненависти.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 445 6 6727 03.02
Блоги

Рожденные 1 февраля Поздравить…

5 274 6 7338 01.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 171 6 15501 03.02
Новости

фото: t.me/tv360ru Невзоров назвал доносом и попыткой оправдать провал фильма «Зоя» жалобу РВИО на его слова о Космодемьянской Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы»...

5 56 6 36161
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 66 6 8367 06.02
Новости

Женщины, содержащиеся в Центре для мигрантов в Сахарово, вынуждены ходить в туалет под камерами видеонаблюдения Об этом рассказала одна из арестованных, Анна Велликок. Её рассказ подтвердила член ОНК Марина Литвинович…

5 44 6 5921
Новости

фото: @bazabazon Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал политика Алексея Навального Явлинский обрушился в том числе на методы политической борьбы Навального…

5 71 6 9883
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 71 6 9799 05.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 223 6 31821 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 116 6 16488 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 203 6 30907 02.02
Новости

фото: Метцель Михаил / ТАСС Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал арестованного политика Алексея Навального По словам бывшего кандидата в президенты, нынешние протесты не могут привести к каким-либо положительным результатам…

5 131 6 20492
Блоги

Сергей Митрохин: Критика Явлинского в адрес Навального – всего лишь одно из мнений, существующее внутри «Яблока» Цитата Явлинского вырвана из контекста. «Яблоко» выступает за освобождение Навального. Мы считаем приговор вынесен ему политическим, репрессивным…

5 218 6 34065 15:49
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? Юбилей Ельцина. В какой стране мы бы жили, если бы не он? 90 лет назад родился Борис Николаевич Ельцин…

5 47 6 7447 01.02
8читать ;смотреть
Новости

фото: @tutby_official Акции в поддержку Алексея Навального прошли в субботу почти во всех крупных городах США В Вашингтоне митинг состоялся перед зданием российского посольства…

5 61 6 9879
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5459 02.02

Популярное за неделю

Новости

В ходе расследования по COVID-19 в китайском Ухане ученые обнаружили «важные улики» Они были найдены во время обследования рынка морепродуктов, сообщил один из делегатов миссии ВОЗ…

5 8 6 47828
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 86 6 182081 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 101 6 26620 11:47
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Казус Ротенберга Зрителю ТВ каналов все станет очевидным — у Навального красивые нарисованные мультики, а по федеральным каналам съемки настоящего дворца…

5 172 6 559055 01.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Любопытно, что никто теперь не лицемерит. С населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными, в стилистике вертухаев концлагеря. Разыгрывается черная комедия: Фараон и его враги…

5 68 6 176899 03.02
#слушать 52:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8993625
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4805160

Сегодня в эфире