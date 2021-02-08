Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест бывшего схиигумена Сергия

В декабре его заключили под стражу после того, как силовики штурмом взяли территорию Среднеуральского женского монастыря, на которой находился монах.

Сергия обвиняют в склонении детей к самоубийству, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Одним из поводов послужила видеозапись проповеди бывшего схиигумена, в которой следствие усмотрело признаки призывов к суициду. Уголовное дело возникло после многомесячного конфликта между бывшим схиигуменом и Русской православной церковью. Сергий начал резко критиковать действия властей и РПЦ по введению ограничений из-за коронавируса и отрицать сам факт эпидемии.

В результате бывшего схиигумена запретили в служении, а затем в сентябре прошлого года отлучили от церкви по обвинению во лжи и клевете. Несмотря на это, он со своими сторонниками занял Среднеуральский женский монастырь и отказывался его покидать. Параллельно следователи возбудили уголовное дело по факту истязания детей на территории монастыря. Сам Сергий свою вину отрицает и настаивает, что причинами уголовного преследования стали внутрицерковный конфликт и экономические претензии екатеринбургской епархии к монастырю.

Светские суды ранее штрафовали бывшего схиигумена Сергия по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и по статье о возбуждении ненависти.