Мосгорсуд сегодня должен рассмотреть жалобу на арест главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова

Об этом РБК сообщил его адвокат Федор Сирош.

Суд арестовал главреда «Медиазоны» на 25 суток 3 февраля. Полиция посчитала, что он нарушил правила организации или проведения митинга. Протокол на Смирнова составили по итогам проверки репоста главным редактором сообщения в Twitter. В нем шла речь о внешнем сходстве Смирнова с фронтменом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В оригинальном твите было фото Спирина с подписью, что он «за Навального». Кроме того, были указаны дата и время несанкционированной акции в центре Москвы Правоохранители увидели в этих действиях призывы к участию в несанкционированной акции 23 января. Защита обжаловала решение арестовать главного редактора Медиазоны. В жалобе адвокат привел 37 доводов в защиту Смирнова. Он просит признать решение Тверского суда незаконным и прекратить производство по делу.

В Мосгорсуде сообщили РБК, что у них пока нет информации о рассмотрении жалобы по делу Смиронова.