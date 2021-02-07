Режиссёр Вырыпаев, выступивший в защиту Навального и поддержавший протесты, объявил об увольнении из «Оkko театра»

Режиссёр и драматург Иван Вырыпаев, выступивший в защиту Алексея Навального и поддержавший уличные протесты, объявил об увольнении из «Оkko театра», в котором он был генеральным продюсером. Издание РБК, процитировавшее Вырыпаева, сообщает, что в пресс-службе мультимедийного сервиса Okko увольнение Вырыпаева опровергают.

При этом в компании добавили, в «данный момент переосмысляют контентную стратегию». Иван Вырыпаев — режиссёр театра и кино, автор более сорока фильмов, сценариев и пьес. В августе 2017 года он обратился с открытым письмом в поддержку арестованного режиссёра Кирилла Серебренникова, а недавно выступил в защиту оппозиционного политика Алексея Навального, призвав коллег последовать его примеру.