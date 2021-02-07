Власти Чечни впервые официально признали факт задержания Ислама Исаева и Саляха Магомадова

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил, что они подозреваются в пособничестве незаконным вооруженным формированиям.

Как сообщает со ссылкой на Дудаева государственная телерадиокомпания «Грозный», Исаева и Магомадова, один из которых несовершеннолетний опросили и они дали признательные показания. После проведения следственных действий Исаева и Магомадова отправят в ИВС в Урус-Мартановском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения в виде задержания на двое суток. Исаев и Магомадов были задержаны в Н. Новгороде, куда переехали из Чечни при содействии Российской ЛГБТ-сети и тайно вывезены силовиками обратно в Чечню. Их местонахождение несколько раз менялось, адвокатов от ЛГБТ-сети к ним не допускали