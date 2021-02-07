Неполадки возникли сегодня в работе сервиса «Яндекс.Переводчик»

Словосочетание «Владимир Путин» стало сопровождаться примерами об убийстве и фальсификации результатов выборов. Позже эти аналогии пропали, отмечает телеканал «Дождь».

Один из пользователей твиттера сообщил, что при переводе имени и фамилии Президента России на английский в Яндекс.Переводчике появлялись такие примеры, как «Даже Владимир Путин рисует только 98% голосов», «Владимир Путин хотел тебя убить? и «Владимир Путин является непререкаемым хозяином России».

В сервисе отмечалось, что эти примеры взяты из различных фильмов и сериалов. Так, фраза про подтасовку голосов присутствует в американском сериале «Любовники», а реплика про убийство — в сериале «Конец игры» производства Канады.

Служба поддержки «Яндекса» написала в комментариях, что проведет проверку корректности приведенных примеров.

В декабре прошлого года пользователи заметили, что сервис Google Translate стал переводить фразу «Thank you, Mr President» как «Спасибо, Владимир Владимирович».