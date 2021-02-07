Власти Чечни признали задержание двух чеченцев, тайно вывезенных ранее из Нижнего Новгорода

Их могут обвинить в пособничестве террористической банде Аслана Бютукаева. Задержанные якобы дали признательные показания.

Изначально двоих молодых людей предположительно задержали за их участие в ЛГБТ-сообществе, однако их уже несколько дней укрывают от встречи с адвокатом. Об этом «Эху» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет.

Кроме того, по словам Тима Бесцвета, молодых людей заставили отказаться от другого адвоката, Александра Немова. Для этого в ОВД привезли отца несовершеннолетнего задержанного.