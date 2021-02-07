Команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канал

Команда «Красная машина», капитаном которой является Алина Загитова, одержала победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Соперником «Красной машины» была команда «Время первых». Ее капитаном является Евгения Медведева. Соревнования проходили в Москве.
2021-02-07T21:03:33+03:00
2021-02-07T21:03:33+03:00
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21:03, 07 февраля 2021
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