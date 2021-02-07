Владимир Жириновский предложил наградить создателей вакцины «Спутник V» Госпремией и номинировать их на Нобелевскую премию в области медицины. У себя в Твиттере лидер ЛДПР назвал создание вакцины против коронавируса эпохальным событием.
2021-02-07T21:03:09+03:00
2021-02-07T21:03:09+03:00
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21:03, 07 февраля 2021
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