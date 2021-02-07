Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении Егора Лесных

Об этом сообщает организация «Общественный вердикт», которую Минюст включил в реестр иноагентов. В декабре 2019 года лесных приговорили к трем годам колонии по «московскому делу». 29 января Волжский областной суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении. Лесных должен был выйти на свободу через десять дней, если никто не обжаловал бы это решение. Лесных обвинялся в применении насилия в отношении росгвардейца.
2021-02-07T20:47:07+03:00
2021-02-07T20:47:07+03:00
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20:47, 07 февраля 2021
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