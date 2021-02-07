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20:32, 07 февраля 2021

Чеченцев, которых насильно увезли из Нижнего Новгорода, могут обвинить в участии в незаконном вооруженном формировании

Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, которых насильно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню, могут обвинить в участии в незаконном вооруженном формировании. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-сети» Тим Бесцвет. По его словам, сотрудник СК передал адвокату Марку Алексееву записку, в которой говорится, что Магамадова и Исаева считают пособниками вооруженного формирования.

Согласно записке, молодые люди якобы передали продукты боевику, убитому в октябре 2020 года. В «Российской ЛГБТ-сети» отметили, что эта записка не имеет никакой юридической силы, однако нельзя исключать возможность того, что уголовное дело против чеченцев сфабриковали под пытками. Ранее, по словам Бесцвета, задержанных заставили отказаться от другого адвоката, Александра Немова.



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