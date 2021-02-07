Пожар в ангаре на Варшавском шоссе в Москве потушен на площади 1000 кв. метров

По данным МЧС, пострадавших нет. Для тушения были привлечены два пожарных вертолета.
2021-02-07T20:04:40+03:00
2021-02-07T20:04:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 07 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…