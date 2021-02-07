США предупредили Иран, что санкции не будут сняты, пока Тегеран не прекратит обогащение урана

США предупредили Иран, что санкции с этой страны не будут сняты, пока Тегеран не прекратит обогащение урана. Таким образом президент США Джо Байден прокомментировал призыв руководителя Исламской республики аятоллы Али Хаменеи отменить антииранские санкции. По его словам, если Штаты желают возвращения Ирана в ядерную сделку, они должны снять ограничения.