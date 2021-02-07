Полиция задержала акциониста Павла Крисевича на выходе из спецприемника

Он с 25 января отбывал 14 суток ареста за акцию «Сфера души русского человека». Как сообщает правозащитный проект «ОВД-инфо», предположительно, речь идет об обвинении в повторном нарушении правил проведения акции, причем нарушение могут вменить за тот же перформанс. В январе молодой заковал себя в сферу из колючей проволоки на Старом Арбате и кричал: «Россия будет свободной» и «Долой полицейское государство».

Осенью Крисевич провел у здания ФСБ акцию, во время которой его «распяли» на кресте в образе Христа, а под ним разожгли костер из «томов уголовных дел политзаключенных».