Акции за освобождение политических заключенных прошли во многих городах мира

В частности, мероприятие в Мадриде собрало два десятка человек и было согласовано с местными властями. Об этом «Эху» рассказал политический беженец в испанской столице Давид Хаким.

Акции в Мадриде в дальнейшем продолжатся, добавил Давид Хаким.