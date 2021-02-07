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Эксклюзив Эха 19:32, 07 февраля 2021

Акции за освобождение политических заключенных прошли во многих городах мира

В частности, мероприятие в Мадриде собрало два десятка человек и было согласовано с местными властями. Об этом «Эху» рассказал политический беженец в испанской столице Давид Хаким.
Акции в Мадриде в дальнейшем продолжатся, добавил Давид Хаким.



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