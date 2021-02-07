В январе в Белоруссии по политическим мотивам задержаны 873 человека

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». По данным правозащитников, задержаны шесть несовершеннолетних, самому младшему из которых 13 лет. Кроме того, известно о задержании двух 72-летних мужчин. В первом месяце 2021 года было вынесено не менее 489 постановлений суда в отношении участников протестов. Под арест отправлены 304 человека, оштрафованы — 137.

Сегодня же американский Госдеп выразил поддержку белорусскому народу. В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что белорусы демонстрируют исключительную силу и стойкость «перед жестокими репрессиями». Ряд стран объявил 7 февраля «Днем солидарности с Белоруссией».