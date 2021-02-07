В ходе расследования по COVID-19 в китайском Ухане ученые обнаружили «важные улики»

Они были найдены во время обследования рынка морепродуктов, сообщил один из делегатов миссии ВОЗ.

Эксперты из группы Всемирной организации здравоохранения инспектируют город Ухань, где произошла первая вспышка коронавируса COVID-19 в декабре прошлого года. Зоолог из Нью-Йорка Питер Дашак, помогающий миссии ВОЗ, сообщил агентству Bloomberg, что обнаружены «важные улики», касающиеся роли рынка морепродуктов в распространении инфекции.

Ученый сообщил, что хотя продуктовый рынок был закрыт сразу же после выявления случаев заражения, «он все еще практически не поврежден. Люди уходили в спешке, оставляя оборудование, посуду и другие доказательства того, что происходило— добавил специалист.

Он также отметил, что на рынке морепродуктов Уханя были все условия для возникновения коронавирусной инфекции. Из-за несоблюдения там элементарных санитарных правил

Ранее один из членов группы ВОЗ, представитель Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии Владимир Дедков отметил, что нет никаких фактов или предпосылок, говорящих о том, что коронавирус распространился из уханьской лаборатории.