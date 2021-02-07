На акции в поддержку Алексея Навального в Праге вышли несколько десятков человек

У всех была возможность высказать свое мнение по теме политического преследования, об этом «Эху» рассказал житель чешской столицы Николай Лежнев.

Николай Лежнев добавил, что на прошлых акциях слово предоставляли в том числе тем, кто высказывался в поддержку существующего режима в России, однако таких было крайне мало.